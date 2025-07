Ook wolf Bram in Utrecht krijgt doodvonnis

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht heeft na een uitgebreide zitting op 23 juli besloten dat de vaderwolf GW2337m, bekend als “Bram”, een gevaar vormt voor de openbare veiligheid en daarom mag worden afgeschoten.

Het bezwaar en het verzoek tot een voorlopige voorziening tegen de omgevingsvergunning van de provincie Utrecht was aangespannen door zowel De Faunabescherming als door Animal Rights.

De advocaat van de provincie zette zwaar in op de veronderstelling dat wolf Bram een gevaar zou vormen voor de openbare veiligheid. De advocaat van De Faunabescherming stelde echter dat de drie aangehaalde incidenten, waarvan twee in juli vorig jaar en de derde op 19 mei 2025, niet ernstig waren, veelal met loslopende honden te maken hadden, slechts lichte verwondingen hadden veroorzaakt, en een uiting was van defensief gedrag. Het incident van 19 mei vond waarschijnlijk plaats nabij de burcht waarin de jonge welpen zich nog bevonden, en wolf Bram wilde met een testbeet zijn territorium verdedigen.

