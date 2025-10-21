Ook ‘veilige’ hoeveelheid antibiotica in voeding veroorzaakt resistentie

Zelfs de wettelijk toegelaten hoeveelheid antibiotica in ons voedsel kan resistentie veroorzaken, blijkt uit onderzoek door het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Antibioticaresistentie is een van de grootste gezondheidsuitdagingen van onze tijd.

Recent heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog gewaarschuwd voor de snelle opmars van resistente bacteriën. Eén op de zes veelvoorkomende bacteriële infecties die in labo’s zijn getest, blijken al resistent. De WHO spreekt van een groeiende bedreiging voor de wereldwijde gezondheid.

Een nieuwe studie door het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) komt met extra verontrustend nieuws: voorheen als veilig beschouwde doses van antibiotica in onze voeding, blijken nu toch problematisch te zijn.

De conclusie van het onderzoek in Scientific Reports luidt: zelfs zeer lage doses antibiotica die wettelijk zijn goedgekeurd, kunnen resistentie veroorzaken.

– Lees verder bij de bron, IPS