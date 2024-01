Ook vandaag weer grote mobilisatie tegen ultrarechts in Duitsland

Hamburg koos bredere straten. Dertigduizend demonstranten? De beelden lijken het genoemde cijfer zestigduizend eerder te bevestigen. Het ook genoemde aantal van honderdduizend lijkt evengoed aannemelijk.

Zie de menigte in Trier

Trier ❤️ pic.twitter.com/j0f8YDCPtd — Zentrum für Politische Schönheit (@politicalbeauty) January 28, 2024

In driehonderd steden, groot en klein, werd dit weekeinde gedemonstreerd. Ik ben blij dat in mijn voorvaderlijk Goch zo’n tien procent van de bevolking op de been was vandaag. Hartverwarmend, juist ook als ik bedenk dat er (verre) familie bij is.

Wat heeft Duitsland dat Nederland op dit punt mist? Het verleden, en daarmee de toekomst. Hopelijk blijft de mobilisatie, en heeft zij gevolgen.

– Uitgelicht: een muur in Goch, eigen foto