Ook Keren Hirsch stapt uit de PvdA

Keren Hirsch, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Amsterdam-Zuid, verlaat de partij vanwege de motie ver het beperken van de levering van defensieve wapens aan Israël.

Hirsch is nog geen 40, maar werd door het domlinkse plebs op Twitter/X en Bluesky uiteraard meteen uitgemaakt voor ‘boomer’. De pagina van Hirsch op de website van de PvdA-Zuid is inmiddels verwijderd.

Hopenlijk volgen veel PvdA’ers haar voorbeeld.

Uitgelichte afbeelding: Uit de tijd dat de PvdA nog een fatsoenlijke partij was – Job Cohen deelt tijdens een verkiezingscampagne rode rozen uit in Leeuwarden – Door Partij van de Arbeid – Flickr: Campagne in de straten van Leeuwarden, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13523671