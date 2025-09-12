Ook in ongerepte natuurgebieden verdwijnen insecten snel

Zelfs in relatief ongestoorde landschappen nemen insectenpopulaties snel af. Daar blijken de steeds warmere zomers voor veel tussen te zitten.

Wetenschappers van de Universiteit van North Carolina namen de proef op de som op een weide in bergachtig gebied Colorado, een locatie met minimale directe menselijke invloed.

Keith Sockman, universitair hoofddocent Biologie, kwantificeerde er vijftien seizoenen tussen 2004 en 2024 het aantal insecten. Hij ontdekte een gemiddelde jaarlijkse afname van 6,6 procent, wat neerkomt op een daling van 72,4 procent over de periode van twintig jaar.

Volgens de onderzoeker houdt de sterke afname verband met de stijgende temperaturen tijdens de zomermaanden.

Veel rapporten over de achteruitgang van insecten richten zich op de leefgebieden die door menselijke activiteiten zijn veranderd. Dit onderzoek richtte zich heel specifiek op ongerepte stukken natuur en plaatsen waar de directe invloed van de mens minimaal is. Dat ook hier dramatische verliezen kunnen optreden, suggereert volgens de onderzoeker dat klimaatverandering een grote rol speelt.