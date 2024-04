“Ook Greta haat Joden” – Duitse rap tegen antisemitisme

Ik had nog nooit van deze band gehoord, maar de eerste kennismaking bevalt uitstekend. Linkse mensen die het opnemen voor Israël, kom daar eens om in Nederland. Hier is links antisemitisch tot in de rotte kern, in Duitsland is dat gelukkig anders.

De tekst richt zich met name tegen alle neplinkse types die normaal gesproken over zo ongeveer álles luidruchtig hun mening verkondigen, maar na de pogrom van Hamas op 7 oktober 2023 plotseling opvallend stil waren. Of, nog erger, Hamas bewierookten.

Noten bij de tekst:

Keine Sonne auf der Sonnenallee verwijst naar de Palestijnse organisatie Samidoun die op 7 oktober presentjes uitdeelde op de Sonnenallee in Berlijn. De organisatie is inmiddels in Duitsland verboden.

Auch Greta hasst Juden verwijst naar klimaatactrice Greta Thunberg die zich solidair verklaarde met Gaza, maar geen woord vuil wenste te maken aan de pogrom van Hamas of de Israëlische gijzelaars.

Schutzschild der Nachfahr’n der Juden-Vergaser/Schutzschild der sonst immer so Mutigen verwijst naar Duitse (Nachfahr’n der Juden-Vergaser) Hamas-apologeten

Und der Kanzler hört sich so bestürzt an/Danach trinkt er Tee mit den Mördern verwijst naar Bondskanselier Stolz, aan wie volgens mij in dit concrete geval weinig te verwijten valt. Mogelijk doelt men op diplomatieke en economische betrekkingen met landen in het MO die weigeren Israël te erkennen.

[Part 1: Koljah]

Keine Sonne auf der Sonnenallee

Du gehst mit Kippa noch nicht mal auf die Champs-Élysées

Die Zeiten sind rau und ich weiß nicht genau

Ob ich mich trau’, morgen nochmal in die Zeitung zu schau’n

Und ich dreh’ meine Runden

Seit dem 7.10. will ich das Gespräch nicht mehr suchen

Überraschung: Auch Greta hasst Juden

Damals war’n ganz schnell die Täter verschwunden

Heute sind die größten Antisemiten

Alle Antirassisten, gegen Hass und für Frieden

Und der Kanzler hört sich so bestürzt an

Danach trinkt er Tee mit den Mördern

Es ist ein Irrgarten, es ist das nackte Grau’n

Du denkst schon lang daran, mit dein’n Kindern abzuhau’n

Es hieß doch „Nie wieder Ohnmacht“

Es wird Oktober in Europa

[Hook]

Oktober in Europa

Oktober in Europa

[Part 2: Panik Panzer]

Es wird früher dunkel, in den Straßen schwarzer Rauch

Zorniges Geschrei, die Fassaden flackern blau

War das jetzt ein Böller oder war das schon ein Schuss?

Stolpersteine werden dieses Jahr nicht mehr geputzt

Es ist kalt geworden, sie macht die Heizung an

Und bringt die Klein’n dann ins Bett, sagt ihn’n: „Keine Angst“

Dann nimmt sie die Mesusa aus dem Türrahm’n

Dafür steht hinter der Tür jetzt ein Schürhaken

Mein Taxifahrer redet wie ein Nazi

Führe lieber keine Diskussionen auf der Party

Freunde und Freundinnen mit starken Überzeugungen

Hamas-Propaganda an Kreuzberger Häuserwänden

Osama wird auf TikTok zum Superstar

Linke Tasche Pepperspray, rechte Tasche Kubotan

Sie zieht die Kapuze tiefer ins Gesicht

Omas Kette mit dem Stern trägt sie lieber wieder nicht

[Hook]

Oktober in Europa

Oktober in Europa

[Part 3: Danger Dan]

Im September hab’ ich vor der roten Flora noch Klavier gespielt

Siebentausend Antifas machen ein’n auf Wir-Gefühl

Trän’n fließen bei dem Lied „Mein Vater wird gesucht“

Und ein’n Monat später waren alle seltsam ruhig

Ist auch kompliziert, muss man einfach beide Seiten seh’n

Wenn Terroristen Frau’n in Leichenhaufen vergewaltigen

Davidsterne werden an die Haustüren gesprüht

Ist das jetzt diese sogenannte Israel-Kritik?

Zivilisten in Gaza sind Schutzschild der Hamas

Schutzschild der Nachfahr’n der Juden-Vergaser

Schutzschild der sonst immer so Mutigen

„Blabla, nie wieder Blabla“-auf-Instagram-Sager

Berkeley näher an Tehran als an San Fran’

Also an den Mullahs und nicht den Studenten

Ich wollt ja zur Antifa-Demo gegen Judenhass

Aber gab keine in Berlin, gute Nacht

[Hook]

Oktober in Europa

