Onze Jorteman begrijpt niets van armoede

Langzamerhand word ik gek van die Jort A.V.N. de Kelderman. Die A.V.N. staan voor ‘arrogante, verveelde neerbuiger’. Gisteravond had hij wéér een aanval (waar heeft-ie z’n pillen toch gelaten?) door bij Goedenavond Nederland op licht geïrriteerde maar ‘vader is niet boos, maar verdrietig’-toon beweren dat de armoede in Nederland afneemt.

Zaten je bretels weer te hoog of zo? Nou Jort jochie, dan heb ik nieuws voor je… voor jou zelfs Groot Nieuws. Je Liegt Dat Je Barst! Oftewel JLDJB! En het ergste is nog wel: Tegen Jezelf! Dus dat wordt JLDJB-TJ!

Ik ben ruim tien jaar geleden alweer vrijwilliger geweest bij de Voedselbank hier in Gooi Noord. Die is prachtig gegroeid, vooral sinds ik er weg ben… Nou ja: ik wijs alleen maar even op de AOW en de sociale huren. De AOW verloor in 10 jaar ruim 10% aan koopkracht, en de sociale huren stegen gemiddeld met ruim 60%. ZESTIG PROCENTEN! Hier zijn de tabellen, Jorteman.

Koopkrachtontwikkeling AOW-gerechtigden (2015–2025)

Jaar Koopkr.

+/- % Inflatie

+/- % AOW

+/_%

2015 +1,3 0,6 ~0,8 2016 +3,0 0,3 ~0,5 2017 +0,7 1,4 ~1,0 2018 +0,6 1,7 ~1,2 2019 +1,5 2,6 ~2,0 2020 +2,5 1,3 ~1,5 2021 +1,4 2,7 ~2,0 2022 -1,2 10,0 ~2,5 2023 -0,5 4,3 ~2,0 2024 -0,3 3,5 ~2,6

Samenvatting

Van 2015 en 2020 bleef de koopkracht over het algemeen redelijk stabiel of steeg licht. Maar vanaf 2021 steeg de inflatie harder dan de AOW, met 2022 als dieptepunt: een verlies aan koopkracht van meer dan 7% voor veel ouderen.

Alles bij elkaar daalde koopkracht van de AOW in die periode minstens 10–15%. Zie voor verdere info het CBS, AOW.nu en Bijnametpensioen.nl. Er zijn nu 1 miljoen mensen die leven van alleen AOW.

Dan nog iets over de bijstand: zelfde verhaal als de AOW. In koopkracht ongeveer 10% gedaald, plus de dodelijke invloed van enorme stijging van de sociale huur met ruim 60%. Er zijn in NL ruim 2,3 miljoen sociale huurwoningen.

Overigens: de vage, onbekende en gezagloze bron die je bij je statistiekje opvoerde zei me alleen, dat je lang en hard gezocht had naar wetenschappers die je gelijk gaven – maar die niemand behalve jij Jortjochie, ja jij, kent.

Ik heb de bekendste armoedekenners van Nederland ook maar even geïnformeerd, en ze gevraagd om jou voor eens en voor altijd van repliek te dienen! Dat zijn Godfried Engbersen, Marianne Thieme (jazeker!) van de Stichting Armoedefonds en Astrid Philips van de Hogeschool van Amsterdam. Ik citeer maar even de Voedselbankennederland.nl:

Vandaag – 22 mei 2025 – vindt het commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid plaats in de Tweede Kamer. Vijf (nood)hulporganisaties zien dagelijkse schrijnende voorbeelden van armoede in Nederland en vragen daarom gezamenlijk aandacht voor de armoede- en schuldenproblematiek. In een brief aan de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stellen Voedselbanken Nederland, het Leger des Heils, het Rode Kruis, Humanitas en Stichting Urgente Noden (SUN) vier concrete maatregelen voor het Nationale Armoedeplan voor.

Het moet namelijk afgelopen zijn met je desinfo en falsificaties, hoor je, Jorteboy! Ik heb het maar even niet over daklozen of de Toeslagaffaire, met zijn 60.000 klagers.

En doe die bloody bretels dan lager!

