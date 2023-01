Onverwachte versies: Bruce Springsteen doet Northern Soul

Naar mijn onbescheiden mening is het een gehypet nummer, ooit door een deejay “georganiseerd” uit de ruimen van Motown in 1965. Maar het was toch zeer verrassend het bij de aftiteling van Dolf Jansens oudejaarsconference in de uitvoering van Bruce Springsteen te horen…



Do I love you (indeed I do)

Ik moet zeggen: The Boss maakt van een tamelijk onbenullig afleggertje een NUMMER. Knap.

– Uitgelichte afbeelding: Bruce Springsteen performing at Roskilde Festival 2012. Photo credit: Bill Ebbesen. (Wikipedia)