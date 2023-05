Ontbossing in Amazone blijft groot; in de Cerrado is de situatie kritiek

In de eerste vier maanden van 2023 is in het Braziliaanse Amazonegebied 38 procent minder ontbost dan in dezelfde periode vorig jaar. In de savannes van de Cerrado is in dezelfde periode echter 17 procent méér natuur verwoest door ontbossing dan in het jaar daarvoor. Dit blijkt uit gegevens van het Braziliaanse Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE).

Als je alle ontbossing in Brazilië vanaf augustus 2022 bij elkaar optelt, is het de hoogste mate van ontbossing die ooit is geregistreerd. De daling in de Amazone die in januari inzette kan wijzen op een ommekeer in de tendens tot vernietiging van het regenwoud, maar het is nog te vroeg om te weten of dit een verandering is die zal doorzetten. De cijfers zijn nog steeds hoog we hebben het nog altijd over 1.132 vierkante kilometer in vier maanden. En het droge seizoen, doorgaans een tijd waarin veel ontbossing plaatsvindt, is nog niet eens begonnen.

