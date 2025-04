Ongehoord Nederland doet aangifte tegen D66-Kamerlid Paternotte wegens smaad en laster

Peter Vlemmix, de directeur van Ongehoord Nederland, heeft donderdag aangifte van smaad en laster gedaan tegen Tweede Kamerlid Jan Paternotte en diens partij D66. Paternotte zou ON ervan hebben beschuldigd de Holocaust te ontkennen.

Genoeg is genoeg. Dit pikken we niet. Aangifte. https://t.co/Tfr1Bqsytr — Peter Vlemmix (@petervlemmix) April 17, 2025



Inhoudelijk zijn we snel klaar met de aangifte. Om te beginnen kan Paternotte niet vervolgd worden voor hetgeen hij in de Tweede Kamer heeft gezegd (parlementaire onschendbaarheid). Daarnaast lult Vlemmix ook nog eens uit zijn nek. Tijdens het bewuste debat heeft Paternotte niet gezegd dat ON uit Holocaustontkenners bestaat, maar dat hoofdredacteur Joost Niemöller holocaustontkenners propageert. Klopt als een bus: in 2016 noemde Niemöller Holocaustontkenner en antisemiet David Irving ‘de beste historicus over de Tweede Wereldoorlog’.

Kansloze aangifte dus, maar ON! kan na alle interne gesodemieter wel een bliksemafleider gebruiken en D66 is dan voor domrechts altijd een voor de hand liggende keuze.

