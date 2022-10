Onderstroom: Religie en atheïsme

Deze maand gaat Onderstroom over religie en over atheïsme. Alex heeft Hector te gast om het hierover te hebben. Het gaat daarbij over wat religie is en waarom het als thema belangrijk is voor onze politiek. Atheïsme heeft een beetje een vreemde naam gekregen doordat het voornamelijk gebruikt wordt door rechtse liberalen die ermee weglopen. Alex beschrijft dit type atheïsme en een aantal problemen die het heeft, en probeert een begin te maken aan een overzicht van een beter atheïsme.

Deze aflevering is heel gehaast in elkaar gezet en opgenomen. Daardoor is het dat overzicht van een linkser, nuttiger atheïsme in deze aflevering nog niet zo van de grond gekomen als hij zou willen. Onderstroom komt sowieso nog terug op thema’s van religie en waarom het relevant is voor onze bewegingen. Daarbij willen we het hebben over radicale gelovigen uit verschillende hoeken, maar ook over wat we in ons organiseren nu kunnen leren van wat verschillende religieuze groepen doen.

Luister