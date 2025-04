Onderstroom: Radicale marginalen

In de tekst van Onderstroom wordt consequent gesproken van “arbeidsbeweging” in plaats van arbeidersbeweging. Of dit bedoeld is als anatomische ingreep op de overledene? Als bestudeerder van de beweging heb ik de geijkte uitdrukking ingevoerd, met de gedachte: de beste jaren liggen voor ons! – AJvdK

Welkom terug bij Onderstroom! Dennis Bos is terug en ditmaal heeft hij toegegeven aan Alex’ smeekbede om een overzicht te geven van de geschiedenis van de arbeidersbeweging in Nederland!

Om de reeks marginale radicalen makkelijker te maken om te volgen, is er deze maand een overzichtsaflevering. In deze geschiedenis van de arbeidersbeweging in Nederland beginnen we in 1848 en stoppen we net voor de tweede wereldoorlog. Het is dus een snel overzicht van allerlei ontwikkelingen die op zichzelf makkelijk meerdere afleveringen kunnen vullen, dus zet je schrap! De radicale arbeidersbeweging is waar veel van de huidige linkse en revolutionaire strijd uit voortkomt, en het helpt ons om veel van onze beweging te begrijpen.

Dennis beschrijft het ontstaan, beloop en einde van verschillende revolutionaire en niet zo revolutionaire organisaties, bekende figuren, en de maatschappelijke tendensen die hierin meespeelden. Zo komen langs: Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Henriëtte Roland Holst, Pieter Jelles Troelstra, de Sociaal-Democratische Bond, het Nationaal Arbeids-Secretariaat, de SDAP, de spoorwegstakingen, de worgwetten en nog veel meer.

Hopelijk helpt dit om veel andere gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis te plaatsen. Als historisch overzicht, sluit deze aflevering ook goed aan op de Onderstroom reeks over liberalisme.