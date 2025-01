Onderstroom is een radicale podcast over een betere wereld opbouwen door onze eigen race te rennen. De nieuwste aflevering, over Manke Bram en de Amsterdamse Lantaarn, is een historisch verhaal met geschiedkundige Dennis Bos! Het gaat over een linkse schandaalkrant en de groep buitenbeentjes die hem uitbrengt en verkoopt.