Onderstroom: Marginale radicalen 1, met Dennis Bos

Marginale radicalen is een nieuwe reeks afleveringen op Onderstroom over radicale geschiedenis. Historicus van onze beweging Dennis Bos vertelt over zijn werk en de radicalen en revolutionairen die hij onderzoekt.

In deze eerste aflevering van marginale radicalen praten Dennis en Alex over Dennis’ werk, de thema’s die het drijven, over de meerwaarde ervan voor onze beweging. Daarbij hebben we eigenlijk best wat raakvlak met de vorige aflevering, over ideeenstrijd. We gaan ook in op hoe de digitalisering van veel historische bronnen, het ook voor ons makkelijker maakt om onze eigen geschiedenis na te pluizen.

Binnenkort meer afleveringen met Dennis, waarin hij inzoomt op groepen, personen of locaties uit de radicale geschiedenis van de arbeidsbeweging van in de negentiende en vroege twintigste eeuw.