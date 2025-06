Onderstroom: Kermisoproer en Palingoproer

Deze maand gaat Onderstroom over het Kermisoproer en het Palingoproer in Amsterdam.

Deze aflevering is opgenomen bij een lezing uit de reeks “Amsterdam stad van Rebellen”, georganiseerd door de Vrije Bond Amsterdam, waar Dennis Bos een verhaal vertelt dat zo mooi in de reeks van Marginale Radicalen past dat we hem hebben toegevoegd. Mogelijk komen er uit deze reeks nog meer opnames naar voren.

Het Kermisoproer en het Palingoproer zijn twee oproeren in Amsterdam, met tien jaar tijd ertussen, waarin Amsterdammers in actie komen tegen de controle op de invulling van hun vrije tijd vanuit overheid en politie. Beide oproeren hebben effect op het politieke landschap achteraf en laten als momentopnames zo dicht bij elkaar iets zien over hoe de socialistische en anarchistische beweging zich in de tussentijd ontwikkelde.