Ondanks alle klimaatplannen: uitstoot breekt dit jaar alweer records

De wereldwijde CO 2 -uitstoot uit fossiele brandstoffen is dit jaar opnieuw gestegen tot een ongezien niveau, zo blijkt uit een explosief rapport dat vandaag wordt voorgesteld op de klimaattop in Dubai. Dat kan betekenen dat het koolstofbudget om onder de 1,5 graad Celsius te blijven al binnen zeven jaar opgesoupeerd is.

Volgens het jaarlijkse rapport van het Global Carbon Budget-project zal de CO 2 -uitstoot uit fossiele brandstoffen tegen het einde van het jaar 36,8 miljard ton bedragen. Dat is een stijging van 1,1 procent tegenover het vorige recordjaar 2022.

In Europa en de Verenigde Staten daalt de uitstoot, maar wereldwijd blijft de totale uitstoot stijgen. Wetenschappers waarschuwen dat de wereld niet snel genoeg actie onderneemt om de gevaren van klimaatverandering te voorkomen.

– Lees verder bij de bron, IPS