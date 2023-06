Ommetje en demonstratie onder motto Save the soil, Lutkemeer 1 juli

Op zaterdagmiddag 1 juli is er weer een Lutkemeerommetje. Een korte (ca 2 km) wandeling door de Lutkemeerpolder waarin vooral kennis over de natuurwaarden van de polder wordt gedeeld. En waarin je meer informatie krijgt en vragen kan stellen over de stand van zaken m.b.t. Voedselpark Amsterdam

De wandeling is deze keer onder begeleiding van Iris.

Tijd: 13.00 – 14.30 uur

Locatie: Boerderij de Boterbloem Lutkemeerweg 262B, 1067 TH Amsterdam

Meld je aan via activiteiten@voedselparkamsterdam.nl

Wees er snel bij want er is plek voor max. 20 personen.

We verzamelen om 13.00 op het terras bij Biologische Boerderij de Boterbloem Lutkemeerweg 262B (1067 TH Amsterdam)

De wandeling is geschikt voor iedereen met interesse in behoud van de natuur, stadslandbouw of biodiversiteit.

Leeftijd vanaf 10 jaar. Heb je vragen over deze activiteit mail of bel dan Iris Poels 06-41255361 / activiteiten@voedselparkamsterdam.nl

