Ome Roons nieuwe Europa: hou het vetorecht, en – who not? -de tijdzone en grenscontroles!

Zou Plasterk – de vermeende patentendief die miljonair werd – nu echt geloven dat als je de ‘sociale’ media aan banden legt, er iets fout gaat met de ‘nieuwsvoorziening‘? Hij schrijft in de Telegraaf: ‘Als dat doorgaat, zouden we voor onze objectieve nieuwsvoorziening volledig op het NOS Journaal aangewezen zijn, en daar moet je toch niet aan denken’.

Dat stukje van hem gaat over het afschaffen van het vetorecht in de EU – waar NL net vóór heeft gestemd. (Het vetcursief is van mij.)

O nee joh? Niet aan denken joh? Vergeet je niet ietsie-pietsie, joh? Bijvoorbeeld dat je ook de website van de Telegraaf via het internet kunt lezen? Of die van ehhh… Ja! De Volkskrant? Of zelfs van ehhh… Krapuul? Of AbuPessoptimist of FrontaalNaakt.n?. Of die van ehhh… Radio Moskou? Of di… ja, hallo!

Nog eentje dan: ‘Enerzijds is het beperken van media een nationale zaak (bijvoorbeeld als het gaat om strafbare feiten), en anderzijds is het internet een wereldwijd medium. Het zou rampzalig zijn als Brussel gaat bepalen wat wij in Nederland als informatie mogen ontvangen.’

Wat een bizarre opmerking, ome Roon! Brussel gaat toch niet over Radio Moskou of de Telegraaf – laat staan over de NY Times?

Ja, nee… kijk… ehh – Ja wat nou domkop! Wie denk je te belazeren met je populistische neuspeuterprietpraat! Ben je vergeten dat Rembrandt zich niet zelfstandig in Amsterdam mocht vestigen omdat hij Leienaar was? Elke stad was toen autonoom – nou, dáár schoot je veel mee op… Jij vindt zeker ook dat die grenscontroles aan de Duitse grens prima zijn? En het wordt héél hoog tijd de Eurorail oftewel de verdwenen Trans Europe Express echt gaat rijden – en niet met na elke 500 km weer een ander voltage. En dat we eindelijk ’s één lijn trekken met Rusland en de Oekraïne. Toch?

Nee, ome Roon: laat jouw kleinkinderen maar lekker bederven door veel te veel prachtige websites op internet – en o ja: geef ons ook allemaal weer een eigen tijdzone… de mijne dan graag Roonvrij. Hij kan vast wel een eigen-tijdzone krijgen. Of verzinnen. Of bij elkaar liegen. Jammer!

– Uitgelichte afbeelding: Door Rijksoverheid.nl – Rijksoverheid.nl, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43512076