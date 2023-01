OM start onderzoek naar projectie nazileuzen op UWV-gebouw in Venlo

Het Openbaar Ministerie in Limburg start een onderzoek naar de projectie van racistische leuzen op het UWV-gebouw in Venlo op 28 december. Volgens het OM ‘grenzen de berichten aan discriminatie’.

Het OM in Rotterdam doet al sinds vorige week onderzoek naar identieke leuzen die op 31 december op de Erasmusbrug in Rotterdam geprojecteerd werden. De acties in Rotterdam en Venlo zijn beiden opgeëist door een neonazigroep die actief is op Telegram, dus samenwerking tussen het OM in Rotterdam en de collega’s in Venlo ligt voor de hand.

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo overwoog aangifte te doen, maar heeft dat uiteindelijk niet gedaan. Hij vond het voldoende dat het OM Rotterdam onderzoek zou doen. Het OM besloot daarop zelfstandig tot actie over te gaan.

