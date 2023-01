‘White Lives Matter’ al vóór 31 december geprojecteerd op UWV-gebouw Venlo

White Lives Matter heeft drie dagen voordat men nazileuzen projecteerde op de Erasmusbrug in Rotterdam al leuzen geprojecteerd op het UWV-gebouw in Venlo. Blijkbaar was dat bedoeld als een generale repetitie voor de happening in Rotterdam.

White Lives Matter was already busy with laser nazi activism in the Netherlands before NYE in Rotterdam. In fact, a Telegram post from 25.12.2022 on 16:01:40 that they’ve now deleted in ‘The Laser Nazi Bunker Group’ shows they already put this text on an UWV building on Venlo. pic.twitter.com/jFE5Ql9XFH

