OM: niks mis met uitspraken Timmermans over Wilders

Het Openbaar Ministerie is van mening dat de uitspraak van PvdA/GL-fractieleider Frans Timmermans over Geert Wilders niet strafbaar is. Op het ledencongres van PvdA/GL op 20 april zei Timmermans: “Mensen, onze taak is helder: wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt”.

Omdat het voor slachtoffer spelen het goed doet bij zijn niet bijzonder snuggere achterban deed Wilders aangifte. De aangifte was kansloos – wat Wilders natuurlijk heel goed wist – maar als je het slachtoffer kunt uithangen moet je dat natuurlijk niet laten.

Volgens het OM is er niks aan de hand, want iedereen met een beetje gezond verstand natuurlijk van een kilometer afstand aan zag komen.

Voor de betekenis van dit “niets nalaten” is de inhoud van de volledige speech van belang. Daaruit kan worden afgeleid dat het om politieke middelen ging. Zo doet de fractievoorzitter direct na deze uitspraak een oproep aan de formerende partijen om geen kabinet te vormen met Wilders. En dat GroenLinks-PvdA “keihard oppositie” zal voeren als dat toch gebeurt. De uitspraak van de fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA levert naar het oordeel van het Openbaar Ministerie geen strafbaar feit op.

De (voorspelbare) reacties op Twitter zijn weer hilarisch. Een kleine bloemlezing:

Zonder context zou deze rechter misschien wel gelijk kunnen hebben maar nu hij de achtergrond 24/7 bescherming vanwege doodsbedreiging en het provocerende karakter van de uitspraak van Timmermans heeft de rechter geen gelijk. Bij hoger beroep, staat deze rechter in zijn hemd. — Veerle (@VeerleZeeman) May 6, 2024

Wat erger is, is dat er geen rechter aan te pas komt. Ook het @Het_OM is verrot. Ze zijn te beroerd om het voor de rechter te brengen, of ze hebben een voorspellende gave en weten dat de D666 Rechters in dit land er toch niets mee doen. — Jos Haring (@JosHaring) May 6, 2024

Vandaag is het precies 22 jaar geleden dat Pim Fortuyn vermoord werd door een linkse activist. En toevallig op dezelfde dag verklaart het OM dat de leider van de linkse activisten Timmermans niets verkeerds heeft gedaan.

Wat is dan nog de definitie van opruien en demoniseren? — Hawe281 (@hawe281) May 6, 2024

