OM gaat uitspraken Van Meijeren over bestormen parlement onderzoeken

Het OM gaat onderzoeken of FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren vervolgd kan worden. Dit weekend plaatste Van Meijeren een video waarin hij opriep het parlement te bestormen en niet meer weg te gaan “totdat de regering weg is”.

Gideon van Meijeren zegt tegen @MinPres dat de Nederlandse democratie “een tiranniek regime” is. Hij heeft “weinig vertrouwen in een louter politieke oplossing.” En: “het is een kwestie van tijd totdat het hele corrupte, verrotte systeem in elkaar stort.” #FVDmoetverbodenworden pic.twitter.com/EYBXDHzxtU — dr. Marina (@mmeeuw) November 13, 2022



Dat het OM – zij het met frisse tegenzin – toch eens gaat kijken naar de uitspraken van deze poldernazi is op zich winst, maar ik moet zien dat er daadwerkelijk actie volgt. En ja: het is een cliché, maar als Van Meijeren een moslim was geweest, had een arrestatieteam gisteren al zijn deur ingebeukt.

Dat Van Meijeren niet vervolgd zou kunnen worden, is pertinente onzin, dat kan best op basis van artikel 132 van het Wetboek van Strafrecht. Wat ontbreekt is de wil, niet de mogelijkheid.

Voor politici geldt hetzelfde als voor het OM: ook daar is veel meer mogelijk dan gesuggereerd wordt. Wat ontbreekt is de politieke wil. Politici kunnen WETTEN MAKEN, maar dat besef lijkt bij de meeste parlementariërs afwezig te zijn, eerbare uitzonderingen daargelaten:

Terwijl de overgrote meerderheid van de partijen in de Kamer zich bezig houdt met de richting van het land, dromen extremisten van geweld. Er moet snel een wet op politieke partijen komen. https://t.co/5JbmY5Jm1j — Laurens Dassen (@DassenLaurens) November 13, 2022



Wat in elk geval niet helpt is morele verontwaardiging, want daar vegen nazi’s hun kont mee af. Kom van je stoel, vervolg Van Meijeren wegens opruiing en kijk eens wat er nodig is om FVD te verbieden. Daar hebben we meer aan dan aan al die boze tweets.

Uitgelichte afbeelding: Partijkantoor FVD Door Rudolphous – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16328159