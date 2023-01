OM gaat onderzoek doen naar nazi-uitingen op Erasmusbrug

Het openbaar ministerie (OM) gaat onderzoeken of degenen die afgelopen zaterdag naziteksten op de Erasmusbrug in Rotterdam projecteerden strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Op de brug waren o.a. de beruchte ’14 words’ te lezen: “We must secure the existence of our people and a future for white children”.

De ’14 words’ zijn afkomstig van de Amerikaanse naziterrorist David Eden Lane. De leuze geldt in de VS als het officieuze mission statement van neonazi’s en witte suprematisten.

Volgens het OM is vrijheid van meningsuiting een groot goed, maar stelt de wet daar wél grenzen aan: “De vrijheid van meningsuiting is een van de fundamentele rechten in de Nederlandse wet. Je mag dus zeggen en vinden wat je wilt. Maar aan die vrijheid van meningsuiting zijn grenzen gesteld. Een van die grenzen is dat uitingen nooit mogen aanzetten tot discriminatie of een andere bevolkingsgroep mogen beledigen”.

Merkwaardig genoeg is in de pers (en op Twitter) de aandacht vooral gericht op de verhoudingsgewijs tamelijk onschuldige leuzen ‘White Lives Matter’ en ‘Vrolijk Blank 2023′ die eveneens op de brug geprojecteerd werden. De openlijke nazipropaganda wordt goeddeels genegeerd. Niet handig, want het geeft het rechtse plebs de kans weer eindeloos te jeremiëren over de vvmu en tussen de bedrijven door de actie wit te wassen.

Over het rechtse plebs gesproken:

Neonazi’s van ‘WLM’ projecteren extreemrechtse teksten op de Erasmusbrug en als daar een onderzoek maar gestart wordt zijn er mensen die de schuld aan de NOS, antifa en het OM geven. Echt niet te geloven.. https://t.co/5zMH1zTW4U pic.twitter.com/XkGLCvssaF — Oma Vaxxi’s Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) January 4, 2023



De tokkies hebben het er maar druk mee. Met uiteraard met gebruikelijke verwijzingen naar George Soros:

