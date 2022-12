OM eist zware boetes van gemeente Tilburg en NedTrain

Het OM eist boetes van 317.000 euro tegen de gemeente Tilburg en treinonderhoudsbedrijf NedTrain. Het OM verwijt hen dat honderden bijstandsgerechtigden in Tilburg van 2004 tot 2011 in aanraking kwamen met de zeer schadelijke, kankerverwekkende stof chroom-6.

De uitkeringsgerechtigden moesten in het kader van een re-integratietraject verf van oude treinen afschuren. NedTrain (tegenwoordig NS Onderhoud & Service) wist al sinds de jaren ’70 dat de verf chroom-6 bevatte, maar hield die informatie onder de pet. Ook andere medewerkers van NedTrain het slachtoffer van deze misdadige praktijken. In totaal zouden zo’n 600 rbeiders van NedTrain in aanraking zijn gekomen met giftige stoffen als chroom-6, fijnstof en lood. Het management lag daar blijkbaar niet wakker van.

Het OM ziet de gemeente Tilburg als hoofdverantwoordelijke. NedTrain had geen directe verantwoordelijkheid, maar was volgens het OM goed op de hoogte van de risico’s. In plaats van actiue te ondernemen keek men echter liever de andere kant op.

Re-integratietrajecten waren destijds in de mode. Zo ongeveer elke gemeente had minimaal één idioot project lopen waarbij uitkeringsgerechtigden misbruikt werden als gratis arbeidskrachten. Het leverde de betrokken uitkeringsgerechtigden zelden iets op en misbruik was schering en inslag. Bijzonder berucht waren de re-integratietrajecten in het Amsterdamse Bos. Vergelijkbare taferelen speelden zich echter in heel Nederland af, van Dokkum tot Maastricht, vaak onder verantwoordelijkheid van neplinkse wethouders van PvdA en GL. Zo was in Amsterdam GL-wethouder Andrée van Es verantwoordelijk voor de misstanden (waar ze oorspronkelijk overigens ook nog heel trots op was).

Bron: NRC

Uitgelichte afbeelding: Stadhuis Tilburg Door GijsFrankenTK – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99703423