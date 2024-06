Oliebedrijven verbranden weer meer overtollig gas

Het affakkelen van gas in de fossiele brandstofindustrie klom vorig jaar naar het hoogste niveau sinds 2019, ondanks de groeiende internationale druk om de vervuilende praktijk aan banden te leggen.

Affakkelen is het systematisch verbranden van gas dat vrijkomt bij olie- en gaswinning. Uit satellietgegevens blijkt dat affakkelen in 2023 met 7 procent steeg, waarmee een daling in 2022 is omgebogen. De stijging leidde vorig jaar tot een extra uitstoot van 23 miljoen ton CO2. “Alsof er 5 miljoen auto’s op de wegen zouden bijkomen”, aldus de Wereldbank, die het nieuws bekendmaakte.

Grote boosdoener is methaan, een broeikasgas dat ongeveer 80 keer krachtiger is dan CO 2 over een periode van 20 jaar. Maar bij de verbranding van zulk gas komt ook roet vrij.

