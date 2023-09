Oktober verglijdt in mei

Buiten mijn top-10 – de extravaganza gaat van start op de dag waarop de herfst op het noordelijk halfrond begint, zaterdag aanstaande dus – dit nummer, het enige van Vince Guaraldi dat op zijn naam staat en school gemaakt heeft.

Ik ken van oudsher eigenlijk alleen de twee versies die op Britse zeezenders te horen waren, ’65-’66, en hoewel ik veel geld heb neergelegd voor het origineel blijf ik de voorkeur geven aan deze twee.

Bovenal John Schroeder en zijn Sounds Orchestral.



Cast your fate to the wind

Shelby Flint geeft er de oorspronkelijke “Latin sound” weer aan.



Youtube levert nog veel meer versies op. Maar nu houd ik het bij deze twee.

– Uitgelichte afbeelding: By https://www.discogs.com/Vince-Guaraldi-Trio-Cast-Your-Fate-To-The-Wind-Samba-De-Orpheus/release/1575449, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=63869920