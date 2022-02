Oekraïne: rare actie van Biden

Rare actie van president Biden om Amerikanen vandaag op te roepen Oekraïne te verlaten. “Things could go crazy quickly.” Jaja. Maar Oekraïne is géén Afghanistan en er is ook niets vergelijkbaar met islamterreur.

Misschien is het een truc om Putin het idee te geven dat hij iets wint of om intern daadkrachtig over te komen. Er zijn trouwens niet veel Amerikanen in Oekraïne – naar schatting minder dan vijfhonderd, de ambassade meegerekend. Er is geen enkel groot Amerikaans concern in Oekraïne.

Iets anders zijn de ruim 40.000 etnische Koreanen in het land, los van de 600 Zuid-Koreaanse paspoorthouders. Hun regering heeft die laatste groep al twee weken geleden aangeraden te vertrekken. De etnische Koreanen hebben zelfs scholen in het Koreaans. De Zuid-Koreaanse regering wacht verder af.

Het is mij duidelijk dat zowel Biden als Putin geen helder beeld hebben van elkaar als tegenstander. Putin heeft natuurlijk op punten gewonnen door allerlei onrust in NATO-gelederen te zaaien. Maar Biden blijft op zich rustig genoeg, net als Frankrijk en Duitsland. Groot-Brittannië met de zwaar aangeslagen Johnson moddert wat rond in dit dossier.

Voor alle duidelijkheid: sinds de onafhankelijkheid heeft Oekraïne zijn 1.700 geërfde Sowjet-kernkoppen plus wat daaraan vast zat, ontmanteld.

Putin is als aartsopportunist zo slim om het N-woord niet te gebruiken. Overigens beschouwt Putin zichzelf na 20 jaar bewind als rechtmatige Russische tsaar die qua interne macht niets te wensen heeft. Zie ook analyses van diverse kenners, zoals vanochtend Clifford May, de nogal havikachtige directeur van de Foundation for Defense of Democracies.

Eén argument…

Maar er is één argument waar niemand het over heeft. Oekraïne is ruim 600.000 km2, dus bijna 20 maal zo groot als Nederland en telt ruim 40 miljoen inwoners. Het leger heeft 300.000 m/vs, meest beroeps. Begin 1940 had Nederland iets van 250.000 man, meest dienstplichtig, nul tanks, 150 vliegtuigen. De nazi’s zetten op 10 mei 1940 echter 750.000 man tegen ons in, 6 pantsertreinen, 750 tanks, en 800 vliegtuigen. Dat was dus drie aanvallers op één verdediger. Dat getal was en is nog steeds de vuistregel.

Putin heeft nu zo’n 130.000 militairen bij Oekraïne opgesteld – totaal onvoldoende voor een bezetting van het hele land. Als hij invalt, waar hij als opportunist niet op gebeten is, gaat dat met grote gevechten gepaard en leidt niet tot snelle winst, zoals met de geïsoleerd liggende Krim.

Hij zou een paar kilometer terrein kunnen winnen, maar dan verenigt hij daarmee het gehele westen, wat hij absoluut niet wil. Het blijft voorlopig tactisch schuiven en onderhandelen – waar de Russen vanwege hun eenheid beter in zijn dan het westen.

Heeft Oekraïne overigens iets dat Putin nodig heeft? De Antonov-vliegtuigfabriek in Kiev? De graanoogst? Kolen, gas of mineralen? De Skodafabriek? Helemaal niets in belangrijke hoeveelheden, dat Putin zelf niet allang heeft.