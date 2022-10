Oekraïne blaast strategische brug tussen de Krim en Rusland op

Volgens Oekraïense media is de Oekraïense veiligheidsdienst SBU verantwoordelijk voor de aanslag op een brug tussen de Krim en Rusland. Op pro-Russische Telegramkanalen wordt gezegd dat de brug is opgeblazen met een truck vol explosieven.

According to the Russian Telegram channel, this semi-truck has blown up the bridge. Police briefly checked it before entrance pic.twitter.com/dA3mrl9O6p

Onafhankelijke bevestiging laat nog op zich wachten, maar onwaarschijnlijk lijkt het niet:

Footage reportedly of the explosion that hit the Crimean Bridge pic.twitter.com/qQR6nhsb6B

Eerdere speculaties betroffen een boot gevuld met explosieven of een raketaanval.

Aanvulling: volgens de Russische geheime dienst betreft het inderdaad een aanslag met een truck. FWIW, uiteraard.

Russian counter-terrorism committee: truck bomb exploded at Crimean bridge, both lanes of road part partially collapsed, 7 rail cars with fuel caught fire https://t.co/UzTz4GflOT pic.twitter.com/QPry53Rl8e



De brug is zwaar beschadigd en voorlopig onbruikbaar.

The bridge is an engineering feat – the Wehrmacht and the Red Army tried and failed to connect Crimea to the Russian mainland – and the key symbol of Russia’s control over the annexed peninsula.

Now it looks like this. Two road spans collapsed and the railroad bridge is damaged. pic.twitter.com/cD9hYOSuPv

— max seddon (@maxseddon) October 8, 2022