Oceanen zijn er een pak slechter aan toe dan gedacht

De oceanen verzuren een pak sneller dan verwacht. Een belangrijk kantelpunt waar wetenschappers al jaren voor waarschuwen, blijkt vijf jaar geleden al bereikt.

Het grootste deel van onze CO 2 -uitstoot wordt opgevangen door de oceanen, en ze zijn dus de belangrijkste bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar dat heeft consequenties: al die CO 2 doet de gemiddelde pH-waarde van het zeewater dalen, met grote gevolgen voor de ecosystemen onder water.

Wetenschappers waarschuwen dan ook al jaren dat die ‘verzuring’ van de oceanen afstevent op een ‘planetaire grens’, een kantelpunt waarbij de natuurlijke limieten van het wereldwijde ecosysteem bereikt zijn. Voor de oceanen betekent dat: 20 procent minder calciumcarbonaat dan voor de industriële revolutie.

– Uitgelichte afbeelding: By R. Curry, Woods Hole Oceanographic Institution/Science/USGCRP. – http://editors.eol.org/eoearth/wiki/File:OCP07_Fig-6.jpg, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61272315