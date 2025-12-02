O mijn god, Mart… weet je moeder dat je op tv was? Ken je Churchill?

Kruifje, kereltje… je was zo goed op school… maar je ging in dienst.

Je was slim… maar je ging naar de militaire academie.

Je was aardig… maar je werd generaal.

Je leek betrouwbaar… maar je probeert ons nou wijs te maken dat de EU – plus Canada – nooit tegen de Russen op kan. Want die hebben véél betere drones & piloten die ook nog de hele tijd boven Volkel en Eindhoven en Soesterberg en heel België en Denemarken vliegen en onze roosters plus namen doorgeven

Tsjongejongejonge… Voor wie zie je me nou eigenlijk aan? En mijn krantenlezende medeburgers?

Je stelt dus kort en goed dat de Russen met hun leger van 1,1 miljoen m/v’s de 1,5 m/v’s van de NATO in de EU eigenlijk met de ogen halfdicht kan inpakken? En dat we daardoor nu op de zorg en het onderwijs moeten korten? Om drones en afweer te kopen die pas over zes, zeven jaar de lucht in kunnen? Kom nou toch jochie!

En dat ze ons digitaal gaan lamleggen? Nou, we hebben net allemaal 3 l water en drie kaarsen en drie potten witte bonen in tomatensaus binnengehaald, plus wat pleisters en k-en-kl soep. Een een extra jerrycan (wie weet nog wat dat is?) benzine. Dus wat nou?

Nee, vader is niet boos… vader is DIEP, DIEP TELEURGESTELD!

Even simpeltjes:

1. De Russen verliezen per week 200-300 militairen, dus sinds begin 2022 is dat 52 x vier jaar is…. 50.000 m/v’s. Ze begonnen volgens de berichten met 1,1 miljoen. Dat is dus nu 1.050.000. And counting.

2. Het is ze in vier jaar niet gelukt om een veel kleiner land – Oekraïne – met een leger van 800.000 m/v’s te verslaan. Ondanks grotere gevechtservaring.

3. De Russen zijn voor 60-80% dienstplichtigen. Wij zijn 100% vrijwilligers. Nu willen onze VRW’s niet per se snel dood, zeker niet – maar de Ruskies evenmin. Dé manier om dat te voorkomen is hén uit te schakelen…

4. De gemiddelde leeftijd van de Ruskies is 20, die van ons 26. Zoals wij allen weten, maakt dat een behoorlijk verschil in evenwicht, inzicht, effectiviteit en nog wat. Dus hier dienen alleen maar Marco’s Kronen!

5. Absoluut waar is de verdeeldheid in de Europese NAVO. Wel 10 typen jagers, 20 typen raketten, etc etc – en allerlei maten kanonnen en munitie. Maar wel meer efficiency – hoewel weer minder strengheid. Ook hebben de Ruskies meer gevechtservaring dan wij (nul!). Maar ja – onze raketten zijn weer beter, tanks ook, kanonnen, jagers, radars etc etc.

6. Wij hebben iets om voor te vechten – een vrij welvarende maatschappij. Dat ligt buiten Moskou en de grote steden wel effe anders, Martje!

7. Zeker: het blijft afwachten hoe het uitpakt. Sprak vandaag nog een vluchteling uit Oekraïne – nb een Sikh – vrij opgewekt. Hij was nu bijna twee jaar hier en pakketbezorger. Ondenkbaar in Oekraïne.

Goed, mensen, ik ga stoppen. O ja: de stompkaarsen van de Lidl zijn veel goedkoper dan in de AH.

En o ja 2: Churchill stond er in mei 1940 geheel alleen voor tegenover het veel grotere Nazi-Duitsland met zijn veel grotere leger en grotere luchtmacht. De Nazi’s verloren in NL echter in drie dagen 500 vliegtuigen – jawel, ik lieg niet, kijk maar in de database van de SGLO.nl – . Jagers en bommenwerpers, door de NL luchtmacht en luchtverdediging.

Die 500 stuks is nog steeds een absoluut record. Niet alleen bouw je die niet zo snel nieuw, maar vooral goeie piloten kosten minstens een half jaar. Twee van mijn verre ooms waren vrijwillige piloten bij de RAF, allebei omgekomen, vandaar.

Churchill…

Maar Churchill hield zijn rug volkomen recht, zoiets als Zelensky nu. Dat, Martje moet jij ook ’s proberen…

En pas in december 1941 – na ruim anderhalf jaar – kreeg Churchill echte fysieke hulp uit de VS. Nooit opgeven… In mei hield hij een speech in het Lagerhuis – met een staande ovatie van beide zijden.

“I would say to the House, as I said to those who have joined this Government: “I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.”(…) We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender. “

– Uitgelichte afbeelding: Yousuf Karsh – Flickr: Sir Winston Churchill, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41991931