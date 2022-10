NVJ, roep je leden op: ga niet naar Qatar na inperking persvrijheid

De journalistenvakbond NVJ moet haar leden uitdrukkelijk oproepen om niet naar Qatar te gaan. Qatar belemmert namelijk de vrije nieuwsgaring voor journalisten bij het WK-voetbal: ze mogen niet met buitenlandse bouwvakkers praten, je mag ze zelfs niet opzoeken. De NVJ heeft hier als vakbond, als lid van de FNV, en zo ook weer lid van de International Labour Organisation uiteraard de simpele morele plicht om basale vrijheden van werknemers te bewaken en te garanderen. En dan helemáál van haar eigen leden.

Het gaat er ook even om, dat de NVJ de kern van journalistiek moet bewaken. Puntje één daarvan is waarheidsvinding – die vind je alleen als je ongehinderd kunt zoeken. Dat heet dan weer persvrijheid oftewel vrije nieuwsgaring.

De kans dat de NVJ dat doet is echter erg klein. Dat komt door secretaris Thomas Bruning. Sinsds enkele maanden maakt hij zich sterk voor vrije doorgave in de EU van Russia Today oftewel RT. Ook wil hij een NVJ-lid dat lijdt onder de stalking en laster van een ander lid niet tot de orde roepen – stel je vóór! Dat je een collega niet meer in 60 artikelen voor gek, gestoord en idioot kan uitmaken en zijn hele familie erbij kan slepen… (dat eerste NVJ-lid ben ik toevallig, al 40 bloody jaren).

Maar Bruning vindt wel dat Ongehoord Nederland verboden moet worden. Dat is tenminste wat! Maar Hubert Smeets pakte Bruning twee weken terug aan vanwege zijn onbegrijpelijke logica. Hij stelde: ‘NVJ moet zich terugtrekken uit heilloze zaak ter wille van Russia Today’. Maar Bruning wil als rechtschapen muis nu de kwaadaardige RT-olifant redden. Eindelijk! denkt dat dier terwijl hij zonder het te merken een klein diertje vertrapt…

Ongehoord Nederland veroordelen is niet te vermijden nadat bijv. Flip de Winter van Vlaams Belang daar hardop ‘kankergezwel’ kon roepen over immigranten (zou hij dat nou ook zeggen als hij in Autralië is, of N-Zeeland, of… de VS?).

Marcel van Roosmalen noemde Bruning in 2020 al de Kniertje van Medialand’ na Brunings steun aan het totááál lamgelegde RTV Boulevard toen die van de RVD niet meemochten op wintersport met de koning. Kniertjes mokerslag had de RVD niet zien aankomen…

En toch zitten er in het NVJ-bestuur absoluut geen gekken: ex-NRC-hoofdredacteur Simon Jelsma, of politiek commentator Kees Boonman. Kom op, mannen en vrouwen: laat eens zien dat jullie kerels zijn!