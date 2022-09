NPO over ‘racisme-uitzending’ Ongehoord Nederland: ‘Grens is bereikt’

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wil maatregelen tegen Ongehoord Nederland (ON). Volgens Frederieke Leeflang, voorzitter van de raad van bestuur van de NPO, heeft ON naar aanleiding van een item over racisme in de uitzending van Ongehoord Nieuws, “de grens van de redactionele vrijheid bereikt”.

In de uitzending werd door presentatrice Raisa Blommestijn het N-woord gebruikt. Ook liet ON een aantal Youtubefilmpjes zien van witte mensen die worden geslagen door zwarte mensen, uiteraard zonder context. Volgens ON tonen de filmpjes aan dat het anti-witte racisme pas écht een groot probleem is, waarbij anti-zwart racisme volledig verbleekt. Het valt nog mee dat Blommestijn niet zegt dat de Ku Klux Klan een zelfverdedigingsorganisatie is, maar dat zal ongetwijfeld nog komen.

Bij de Ombudsman regent het klachten over de uitzending van ON. Leeflang wil dat de Ombudsman deze klachten met voorrang behandelt.

“NPO heeft de redactionele vrijheid hoog in het vaandel staan, maar daar zijn wel grenzen aan wat racistische of discriminerende uitlatingen betreft. Die grens is volgens de NPO in deze uitzending bereikt. We verzoeken dan ook het Commissariaat voor de Media om zich hierover uit te spreken in het licht van het Mediawet-artikel 2.88 lid 5: ‘een publieke media-instelling neemt passende maatregelen om te voorkomen dat het aanbod van haar mediadiensten aanzet tot geweld of haat jegens een groep of lid van een groep’.”

Mocht ON daadwerkelijk van de buis gehaald worden – wat ik eerst nog maar eens moet zien – dan wordt het tijd te kijken hoe het heeft kunnen gebeuren dat een nazi-omroep door heeft kunnen dringen tot het publieke bestel. En vooral hoe we een herhaling van dit scenario in de toekomst kunnen voorkomen.

Uitgelichte afbeelding: Door Denver News – Denver Library Digital Collections, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=245973