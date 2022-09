Klacht ingediend tegen Ongehoord Nederland wegens racisme

Advocaat Max den Blanken (what’s in a name) heeft een klacht ingediend tegen nazi-omroep Ongehoord Nederland wegens het verspreiden van racistische haatbagger. Details in de brief hieronder. Steun de klacht met een mailtje naar contact@omroepombudsman. Dat kan heel kort, bijvoorbeeld dat je je bij zijn klacht aansluit. Of kopieer de tekst en onderteken met je eigen naam.

Uitgelichte afbeelding: ON-opperhoofd Arnold Karskens – Door Sebastiaan ter Burg from Utrecht, The Netherlands – Arnold Karskens, oorlogsverslaggever, bij de NVJ Nacht van de Journalistiek, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92239585