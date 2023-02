Nog steeds geen motief bekend voor moord op Engels transmeisje

Er is nog steeds geen motief bekend voor de moord op het 16-jarige transmeisje Brianna Ghey. Ghey werd zaterdag met messteken om het leven gebracht in een park in Warrington. Een jongen van 15 en een meisje van dezelfde leeftijd worden verdacht van de moord.

De beide verdachten zijn volgens de politie “afkomstig uit de omgeving”. Hun identiteit is niet bekend gemaakt. Of de beide verdachten Ghey persoonlijk kenden is niet bekend, al valt uit de verklaring van de politie dat het “een gerichte aanval” betrof mogelijk af te leiden dat de daders het slachtoffer kenden.

Volgens de eerste verklaring van de politie is er vooralsnog geen aanleiding te denken dat het een hate crime betreft. Vrienden en vriendinnen van Ghey zeggen echter dat ze op school meedogenloos gepest werd met haar trans-zijn, iets waar de school nauwelijks of niet tegen optrad. Ghey zou zelfs een paar keer mishandeld zijn door medescholieren. Of de daders naar dezelfde school gingen als Ghey valt niet met zekerheid te zeggen. Vermoedelijk niet, want dan was hun identiteit inmiddels wel uitgelekt.

In GB wordt vandaag op veel plaatsen een wake gehouden voor Brianna Ghey. Mocht je toevallig in de buurt zijn:

De familie heeft inmiddels een korte verklaring gepubliceerd:

Uitgelichte afbeelding: Brianna Ghey – Gofundme