No Kings! Waarom lezen we dit op bordjes van betogers in LA?

Tijdens de protesten in LA en verschillende andere grote Amerikaanse steden viel op dat heel wat manifestanten een bordje ophielden waarop ‘no kings!’ te lezen viel. Wat zit er achter de Amerikaanse aversie tegen koningen – een eigenschap die ze delen met de oude Romeinen?

De Amerikaanse demonstranten in LA hebben de afgelopen dagen massaal met bordjes gezwaaid waarop “no kings!” te lezen stond. Hun boodschap: alleenheerschappij wordt niet geaccepteerd. Het einde van de koninklijke heerschappij in de VS kwam er met de nederlaag van de troepen van koning George III tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog van 1775 – 1783. Vandaag prijzen de VS zichzelf als ’s werelds meest toonaangevende democratie, en daarin zijn koningen al 250 jaar niet meer welkom. Daarom stoort het velen vandaag dat president Donald Trump zich steeds meer als een koning gedraagt. Ze vinden het hoog tijd om hem te stoppen. – Lees verder bij de bron, IPS

