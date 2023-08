Nilüfer Gündoğan verlaat de Tweede Kamer

Nilüfer Gündoğan komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Dat meldde ze vandaag op Twitter. Volgens Gündoğan is het onmogelijk in een paar maanden tijd een complete politieke beweging uit de grond te stampen, waarmee ze volgens mij aantoont over meer realiteitszin te beschikken dan Pieter Omtzigt. Hieronder haar verklaring:

Nilüfer Gündoğan maakte van 31 maart 2021 tot 22 maart 2022 deel uit van de Volt-fractie in de Tweede Kamer. Het was het begin van een tumultueuze, maar voor buitenstaanders fascinerende relatie waarin Gündoğan eerst uit de fractie werd gezet, vervolgens weer in in genade werd aangenomen en uiteindelijk opnieuw – en nu definitief – op straat werd gebonjourd. Tussen de bedrijven door maakten beide partijen elkaar voor rotte vis uit en won Gündoğan een rechtszaak tegen Volt. Na de echtscheiding met Volt ging Gündoğan in haar eentje door. Als alleenstaande wist Gündoğan overigens geen potten te breken.

Uitgelichte afbeelding: Door Bente Maria Hilkens Fotografie – wikiportret.nl, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106655247