Nieuwe rel rond Johan Derksen

Het discriminatiemeldpunt Tûmba heeft vanochtend aangifte gedaan tegen treursnor Johan Derksen op het politiebureau in Leeuwarden. Tûmba beschuldigt Derksen van belediging en discriminatie.

Aanleiding tot de aangifte is de uitspraak van Derksen eerder deze maand dat het PvdA-Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop. De Hoop is geboren in Ethiopië, maar werd toen hij twee maanden oud was geadopteerd door een echtpaar uit Fryslân. Voor een blanke man zou dat geen probleem zijn, maar De Hoop is zwart en dan hoor je er volgens bruinrechts per definitie niet (lees: nooit) bij.

Op veel steun van het bruinrechtse publiek op Twitter/X hoeft Derksen niet te rekenen, want inmiddels hebben we een nieuwe rel. Bij Vandaag Inside noemde Derksen gisteren Wilders’ advocaat Herman Loonstein “heel erg Joods”, wat natuurlijk – op zijn best – een stompzinnige opmerking is. Erger: Derksen noemde de aangifte van Wilders tegen Timmermans “echt belachelijk”en “heel kinderachtig”. Dat is het natuurlijk ook, maar voor de Harde Kern van de PVV-sekte staat zo’n opmerking – letterlijk – gelijk aan heiligschennis.

Johan Derksen vindt de huidige advocaat van Geert Wilders wel “héél erg Joods” en hij vindt de aangifte tegen Frans Timmermans echt belachelijk en kinderachtig.#vandaaginside #vandaaginside pic.twitter.com/uxoPEZYqbf — widtvoet (@widtvoet) April 22, 2024

Doel bereikt, want #Derksen is weer eens trending op Twitter. En dáár gaat het bij Vandaag Inside om.

Uitgelichte afbeelding: Door Mickisoke – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44538523