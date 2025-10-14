“Nieuwe realiteit”: wereld bereikt eerste klimaatomslagpunt

De temperatuur van het zeewater is nu zo warm dat koralen op grote schaal afsterven. Daarmee heeft de wereld een eerste “omslagpunt bereikt”, waarschuwen 160 klimaatwetenschappers in een gezamenlijk rapport.

De klimaatverandering verloopt niet geleidelijk: ecosystemen hebben kantelpunten die grote veranderingen in gang kunnen zetten die nauwelijks nog te stoppen zijn. Soms gaat dat om kleine, lokale gevolgen, bijvoorbeeld wanneer een gletsjer onherroepelijk begint te smelten. Maar het kan ook om wereldwijde kantelpunten gaan, bijvoorbeeld de impact van zo’n omslag op de golfstroom of op de teloorgang van het Amazonewoud.

Voor de koralen is er nu een kantelpunt bereikt, stellen 160 klimaatwetenschappers van 87 instituten in 23 landen. De huidige opwarming van de aarde (zo’n 1,3 tot 1,4 graden Celsius) overschrijdt het omslagpunt voor warmwaterkoralen. De gevolgen zijn nauwelijks te overzien, want bijna een miljard mensen en een kwart van al het zeeleven is van de koralen afhankelijk.

– Lees verder bij de bron, IPS