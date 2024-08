Nieuwe gek aan het MAGA-firmament

Voormalig basketballspeler Royce White heeft de Republikeinse nominatie voor de Senaatszetel van Minnesota weten te bemachtigen. White omschreef zichzelf op zijn Twitterhandle ooit als een antisemiet en een vrouwenhater. Ook verkondigde hij vol trots “homofoob en transfoob” te zijn en is hij ervan overtuigd dat satanisten in de Amerikaanse regering aan de touwtjes trekken.

Hieronder White in een interview met Steve Bannon waarin hij ons laat weten dat vrouwen tegenwoordig een veel te grote bek hebben. Dat moet maar eens ophouden. Maar blijf vooral beweren dat er geen verschil is tussen Republikeinen en Democraten.

Royce White, the Republican nominee for the US Senate in Minnesota:

“Women have become too mouthy”.

