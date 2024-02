Nieuwe extreemrechtse partij opgericht in Duitsland

Hans-Georg Maassen, het voormalige hoofd van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, is voorzitter geworden van de nieuwe extreemrechtse partij Werteunion (Waardenunie). Tegenkandidaten waren er niet.

De Werteunion bestaat al sinds 2017. Ze werd opgericht door leden van ce christendemocratische CDU die de toenmalige bondskanselier Angela Merkel niet rechts genoeg vonden. De groep was tot voor kort actief op de rechtervleugel van de Union, maar is niet langer welkom in die partij. Maassen stapte in januari uit de CDU, waarmee hij een royement waarschijnlijk nét voor was. De Werteunion maakte nog diezelfde maand de weg vrij voor de oprichting van een eigen partij door middel van een resolutie op de algemene vergadering.

De officiële oprichting van de partij vond zaterdag achter gesloten deuren plaats. Een aangekondigde persconferentie ging niet door, naar eigen zeggen uit angst voor “aangekondigde protesten”.

Het programme van de Werteunion is weinig opzienbarend, we kennen het van de PVV, het Vlaams Belang en de AfD. Het Volk moet aan de macht (“Ausbau der Herrschaft des Volkes”), geen klimaatgedoe, ruim baan voor de auto, lagere belastingen en – uiteraard – korte metten met migranten (vooral die met een donker kleurtje).

Maassen was van 2012 tot 2818 opperhoofd van de Duitse veiligheidsdienst (officieel het ” Federale Bureau voor de Bescherming van de Grondwet”) waarbij hij vooral opviel door zijn sympathie voor extreemrechtse bewegingen. Uiteindelijk maakte Maassen het zó bont dat hij met vervroegd pensioen werd gestuurd. Aardig detail: momenteel wordt hij zélf in de gaten gehouden door de veiligheidsdienst.

Bron: taz

