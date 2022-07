Nieuwe bestuurscultuur: ministerie van VWS denkt boven de wet te staan

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) betaalt liever een dwangsom dan openheid te geven over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden.

De rechtbank in Amsterdam bepaalde al in januari dat VWS de Volkskrant inzage moest geven in de communicatie rond de mondkapjesdeal met Van Lienden. Volgens de rechtbank vielen de betreffende stukken onder de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Het ministerie weigerde dat en tekende verzet aan tegen de uitspraak. Dat men bij niet naleving een dwangsom moest betalen aan de Volkskrant, nam men bij VWS voor lief. De dwangsom van maximaal 15.000 euro is voor VWS natuurlijk peanuts. Bovendien is het belastinggeld, dus who cares.

Vandaag maakte VWS bekend het verzet tegen de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank te staken. Wie dacht dat men dan de betreffende stukken wel openbaar zou maken, komt echter bedrogen uit. VWS openbaart niks en betaalt ook niks, want van de dwangsom heeft de VK nog geen cent gezien.

Er resteert de VK nu niets anders dan opnieuw naar de rechter te stappen. Die zal dan ongetwijfeld opnieuw in het voordeel van de krant beslissen en een nieuwe dwangsom opleggen. Niet zo moeilijk te voorspellen hoe het dan verder gaat: VWS zal gewoon blijven weigeren de stukken te openbaren en evenmin de dwangsom betalen. Waarop de VK opnieuw naar de rechter kan stappen, die VWS ongetwijfeld een nieuwe dwangsom op zal leggen….. enz, enz. Tegen die tijd zitten we in 2025 en interesseert het niemand nog wat. M.a.w: VWS maakt er een uitputtingsslag van die zelfs een organisatie als de Volkskrant niet kan hopen te winnen. Een fraai staaltje nieuwe bestuurscultuur, dus.

