Nieuwe aanval Trump op rechtsstaat

Stephen Miller, een belangrijke adviseur van het Witte Huis, zegt dat Trump “actief kijkt” naar (is actively looking at) het habeas corpus-principe, het rechtsbeginsel dat stelt dat een verdachte bij de rechter in beroep kan gaan tegen zijn/haar detentie. M.a.w: Trump wil mensen achter de tralies kunnen zetten zonder dat er een rechter aan te pas komt. Volgens Miller zal de opschorting van dit rechtsbeginsel beperkt blijven tot migranten, maar aan die belofte zou ik persoonlijk geen enkele waarde hechten.

In Nederland en andere Europese landen is het habeas corpus-principe vastgelegd in de Grondwet en niet opschortbaar, in de VS is het dat onder strenge voorwaarden wél: The Privilege of the Writ of Habeas Corpus shall not be suspended, unless when in Cases of Rebellion or Invasion the public Safety may require it. Trump hoopt misbruik te kunnen maken van die bepaling door te claimen dat de VS wordt geconfronteerd met een invasie van illegale immigranten. Die “invasie” rechtvaardigt in zijn ogen het opschorten (en op termijn waarschijnlijk afschaffen) van één van de belangrijkste rechtsbeginselen.

Het massaal deporteren van – al dan niet ongedocumenteerde – migranten is één van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Trump en er is het Witte Huis veel aan gelegen in elk geval op dit punt met “resultaten” te komen. Een aantal migranten is inmiddels achter de tralies gezet in een beruchte gevangenis in El Salvador(!). Wat rechters daarvan vinden interesseert Trump en de United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) helemaal niets.

Denk overigens maar niet dat je als geboren en getogen Amerikaan veilig bent voor dergelijke praktijken. Trump tijdens een gesprek met Nayib Bukele, de president van El Salvador: “The homegrowns are next, the homegrowns. You’ve got to build about five more places.”

