Nieuw plan VS zou Oekraïne de facto uitleveren aan Rusland

Steve Witkoff, de Amerikaanse gezant die verondersteld wordt een vredesovereenkonst tussen Rusland en Oekraïne te bewerkstelligen, is met een nieuw plan op de proppen gekomen. Dit plan bevat, houd u vast, de volgende punten:

Oekraïne dient het oostelijke deel van de Donbas op te geven (en daarmee hun krachtige stellingen daar).

Het leger van Oekraïne dient gehalveerd te worden.

Het arsenaal van Oekraïne dient ingeperkt te worden, onder andere door het geen lange afstandsraketten meer te leveren.

Er mogen geen buitenlandse vredestroepen in Oekraïne gestationeerd worden.

De Republikeinse afgevaardigde voor Nebraska Don Bacon vergeleek dit plan terecht met het plan voor Tsjecho-Slowakije in 1938 te München, waar het Sudetenland gratis en voor niks aan Hitler overhandigd werd in de hoop dat die zich dan verder rustig zou houden. Iedereen weet al meer dan tachtig jaar dat het zo niet werkt met bullies.

Ik mag hopen dat het Amerikaanse Congres maar zeker Europa daar niet mee akkoord gaat. Oekraïne zal het zeker niet doen, dunkt me.