Nietsnutten? Lamlendig? Gewoon lui? Helft TK-fractie PVV doet bijna niets

Negen van de zeventien Tweede-Kamerleden van de PVV doen vrijwel niets. Dat zijn de lamlendigste lijntrekkers onder alle Kamerleden. Zij stellen geen of nauwelijks vragen, en doen niet of nauwelijks aan amendementen of moties. Eigenlijk prima, toch?

‘Luiste’ van allemaal is ene mr. Danai van Weerdenburg. Zij scoorde één motie in het afgelopen semester. Ik had haar naam nog nooit eerder gehoord. Ze zit vijf jaar in de Kamer…. ‘Zit’ is het juiste woord. Ze verdiende daarmee acht mille per maand – dus haar zwijggeld was zeven maal achtduizend euronen: € 56.000 – ex vakantiegeld en reiskosten. Of je kunt zeggen dat haar ene motie – die niet aangenomen werd – dat kostte. Daar kan ik niet tegenop…

Het gaat verder om nog acht vrij onbekende PVV-Kamerleden. Vrijwel allemaal zitten ze al jarenlang in de Kamer, gemiddeld 9 jaar.

Volgens mij moeten ze toch iets hebben begrepen van hoe het in de Kamer werkt. Waarom bijvoorbeeld onze Danai geen enkele officiële actie heeft verricht, is onduidelijk. Ze was wel in de weer tegen het CETA-verdrag, op twitter o.m.. Op haar webpagina op de Kamersite staat evenmin een verklaring – ze zou zwanger kunnen zijn, of met een behanger zijn, of met iemand uit Den Haag….

Danais bio: geboren in Amstelveen, 1 augustus 1976. Rechten gestudeerd van 1996 tot 2004 aan de UvA. Was twee jaar lid Eerste Kamer, daarvoor beleidsmedewerker van Wilders zelf van 2007 tot 2010. Partners? Huwelijk? Kinderen? Niemand weet ’t…

Ze woont nog steeds in Amstelveen. Ze schijnt zich bezig te houden met binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, én met buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Haar Google-score is 84… da’s wat laag voor een actief Kamerlid. Je vindt bijna niks over haar op het web. Er is wel een Russische wikipedia waar ze op staat: Данай ван Верденбург. Ze geloven daar niet in het verschijnsel dubbel-ee.

Hier in het kort het halfjaarrapport. Let op: het gaat alleen om de geregistreerde acties door de TK zelf – want die turft vier dingen: schriftelijke en mondelinge vragen, amendementen en moties. Meeblaffen in debatten of commissies, of aangenomen moties op de valreep mede-ondertekenen dus niet.<>Maar misschien mag het gewoon niet van ome Geert, the Grand Wizard. Die doet mondelinge vragen met zijn ogen dicht, gewoon elke week één, als zijn wekker gaat, op een vaste tijd, louter voor de camera’s.