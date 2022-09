Netanyahu dreigt de komende verkiezingen weer te gaan winnen

In Netanyahu’s coalitie heerst een voorzichtige juich-stemming want zij staat er goed voor, terwijl in de coalitie van Lapid gaten vielen doordat partijverbanden uit elkaar vielen of omdat beoogde fusies niet doorgingen. Dat is de oogst van donderdagavond, de avond waarop de deadline eindigde en de diverse partijen hun definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 1 november moesten indienen. Om te beginnen bleef de leider van de Arbeiderspartij, Merav Michaeli, weigeren te tekenen voor een lijstverbinding met het wat linksere Meretz ondanks pogingen van Lapid de twee bij elkaar te brengen. Dat vergroot de risico’s, want mocht één van de twee de kiesdrempel van 3,25%, wat goed is voor vier zetels, niet halen dan betekent dat een gevoelig verlies van stemmen. En die kans is reëel, zeker voor Meretz dat allang rond de vier zetels scoort.

Een tweede tegenslag was dat op de avond van het indienen van de lijsten de Lijstverbinding van Palestijnse politieke partijen, de Gezamenlijke Lijst, sneuvelde. De partij Balad (Tajammu) trok zich terug en besloot met een eigen lijst uit te komen. Dat betekent dat zij een zeer grote kans maakt niet de gewenste 3,25% te halen, zodat haar stemmen verloren gaan. Maar het is erger: volgens de peilingen staat de rest, Hadash van Mohammed Odeh en Ta’al van Ahmed Tibi, er ook niet best voor. Zij zou nu rond de vijf procent zweven, een belabberd resultaat van een lijst die ooit 15 zetels scoorde. Verder is er ook nog de partij die zich al eerder uit de lijstverbinding losmaakte en als enige deel uitmaakte van Bennetts en Lapids coalitie: de partij van Mansour Abbas, die vreemd genoeg ook de naam draagt van Gezamenlijke Lijst. Ook deze partij komt niet verder dan (hopelijk) vier zetels. So wie so is de participatie van de Arabische kiezers in Israel belabberd te noemen, een gevolg van het feit dat de partijen hoe dan ook buiten elke regering worden gehouden.

Tenslotte is er nog de partij van Lieberman, Yisrael Beiteinu, die eveneens rond de vier zetels dreigt te eindigen. Tenslotte is er de National Eenheids-Partij van Benny Ganz, die een deal heeft gesloten met minister Gideon Sa’ar en de oud-stafchef Gadi Eisenkot. In de peilingen staat zij op 12 zetels. En natuurlijk de partij van Lapid,Yesh Atid, die in depeilingen eindgt met tussen de 22 en 24 zetels

Maar zo onzeker als Lapid zich nu moet voelen nu zijn coalitie van anti-Netanyahu partijen op verlies lijkt te staan, zo voldaan mag Netanhay terugkijken op de afgelopen weken. Zijn belangrijkste verrichting was dat hij een verbinding tot stand wist te brengen tussen de ultra-rechtse partij van Bezalel Smotrich, de Religieuze Zionisten, met de Kahanistische (zeg maar: regelrecht fascistische) Otzma Yehudit-partij van Itamar Ben Gvir. De gezamenlijke lijst van deze partijen staat nu volgens de peilingen op 11 zetels, vooral een gevolg van het feit dat Ben Gvir bezig is aan een soort populariteits opmars. Netanyahu wist er op het laatst ook nog het anti-LHBTQ-partijtje Noam (niet in de Knesset vertegenwoordigd) aan toe te voegen. De leider ervan, Avinoam Maoz kreeg plaats 11 op de lijst.

Een tweede belangrijke verrichting van de ongrijpbare Neyanyahu was dat hij een verzoening tussen de twee partners van de Verenigde Tora Jodendom-Lijst, Degel haTora en Agudat Israel voor elkaar kreeg. Ze hadden onenigheid over de kwestie welke eisen zij in een toekomstige coalitie moeten stellen betreffende de budgets voor religieuze scholen. Netanyahu streek dat glad met een belofte dat, als hij wint, er meer geld beschikbaar komt voor religieus onderwijs en crèches, ongeacht de vraag of die scholen ook wiskunde en Engele taal in hun pogramma’s opnemen, zoals eerder wèl was afgesproken.

In zijn eigen partij, de Likud, voerde Netanyahu ook een paar veranderingen door. Zo nam hij twee afvalligen van de partij Yamina in zijn lijst op, Idit Silman (degene die in april de val van de regering Bennett inleidde) en Amichai Chikli. Ook een overloper van Religieus Zionisme, Moshe Saada, kreeg een plek. Wie geen plek kreeg was minister Ayelet Shaked, want Netanyahu kan haar niet uitstaan. Ze tekende vlak voor de deadline een overeenkomst met HaBayait HaYehudi (het Joodse Huis) waarvan ze lijsttrekker wordt. In de peilingen scoort HaBayit HaYehudi minder dan 3,25%. De verwachting is dat de Likud 31zetels gaat halen. Volgens de laatste peilingen komt Netanyahu’s blok intussen op 60 zetels, de helft van het totaal.

Ook verschenen op Abu’s blog

Uitgelichte afbeelding: By Matty STERN / U.S. Embassy Jerusalem – This file has been extracted from another file, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106635210