Nep-anarchisten, je zou ze moeten koesteren

Waar maak ik me druk over? “In jouw toestand”. Ach, ik word toch wel van de straat gehouden dus de nieuwste van Kees Ratelband Stad mag als piepklein aapje gevlooid worden.

Origineel idee, dat Elon Musk groot gemaakt wordt door GroenLinks, met zogenaamd duurzame vervangende technologie. Elektrische auto’s en zo. Het lijkt mij een overschatting van GroenLinks, tenzij dit pars pro toto voor “de liberals” staat. Het zou kunnen. Echte rechtse binken m/v slurpen benzine of diesel.

Nog mooier maakt onze jongeman het als hij in een adem met Elon Musk en GroenLinks Extinction Rebellion noemt, als “suspecte beweging”. Die horen bij GroenLinks blijkbaar, ze gaan op de snelweg liggen om af te dwingen dat er alleen nog elektrieke autootjes gaan rijden. Zoiets.

Een eenvoudige zoektocht op de site van Kees Kraker Stad levert VEERTIG treffers op voor Extinction Rebellion. Welnu, in geen van die veertig stukken wordt de beweging suspect genoemd. Het inzicht is dus kakelvers.

Waarbij ik dan ook nog even vermeld dat Kees Kinderafhaler Stad ook iets had over wat hij gristen-anargist noemde in een ander prachtstuk. Dat zal ongetwijfeld een speciale uithaal naar mij zijn, want als oprichtend lid van Academics and Students Interested in Religious Anarchism (ASIRA) mag ik het christen-anarchisme mijn specialisme noemen. Stoute liberals willen voor christen en christendom graag gristen en gristendom schrijven, waaruit vooral blijkt dat ze geen idee hebben waarover ze het hebben. En al helemaal niet als het over christen-anarchisme gaat. Daar ben je liberal voor. Het is met Kees Peter Pan Stad niet anders.

Wetend dat op Keessies site veel stukken van oud-AS-redacteur Thom Holterman worden overgenomen deed ik er een zoektocht naar de waarschijnlijk bekendste christen-anarchist van de afgelopen decennia, Jacques Ellul. Twintig treffers. Het woord “gristen” wordt in geen enkel verband met hem genoemd.

En ik wil kleine Kees nog wel even wijzen op onze mascotte (zal ik hem maar noemen) bij ASIRA, Peter Marshall, schrijver van Demanding the impossible. Al is het even zinloos als een kritische uitval naar lui die op een verloren plek in Amsterdam-Noord “Leve de anarchie” gaan staan roepen en elkaar daar uitgebreid over feliciteren.

Anarchisme is gewoon lekker jezelf zijn weet je wel en doen waar je zin in hebt. Met enige intellectuele bezigheid heeft het niets te maken. En zo ben je vanzelf deel van de misère de la gauche in Nederland.