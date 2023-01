Neonazi Nick Fuentes terug op Twitter + Update

Elon Musk heeft neonazi Nick Fuentes weer toegelaten tot Twitter. Fuentes is een maatje van de gestoorde rapper Kanye West, met wie hij een paar maanden geleden op bezoek ging bij Donald Trump. Musk besloot Fuentes weer toe te laten tot Twitter na een verzoek daartoe van Andrew Anglin, de oprichter van de nazi website Daily Stormer.

Anglin werd enige tijd geleden ook weer toegelaten tot Twitter. Inmiddels is er duidelijk een patroon te herkennen: fascisten worden weer toegelaten tot Twitter, antifascisten (zoals It’s Going Down) krijgen een ban. Libertariërs en Ayn Rand freaks hebben altijd al goed door één deur gekund met fascisten (zie bijvoorbeeld De Dagelijkse Standaard), dus al te verrassend is deze ontwikkeling niet.

Update: inmiddels is Fuentes alweer van Twitter gegooid. Geen idee wat hij misdaan heeft (Nick kennende waarschijnlijk iets met Joden en/of de Shoah). Maakt ook niet uit. Good riddance.

Update 2: Ook Trumpfan en full time fascist Ali Alexander is weer op straat gebonjourd. Hij heeft het twee weken volgehouden, Blijkbaar zijn er zelfs voor Elon Musk grenzen.

