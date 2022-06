Neonazi Ben van der Kooi voor de rechter, deel zoveel

Breivikfan Ben van der Kooi stond weer eens voor de rechter, dit keer omdat hij Mark Rutte ’tegen de muur’ wilde zetten. Het OM eist een werkstraf van 120 uur voor opruiing en bedreiging. Daarnaast is om een voorwaardelijke celstraf van twee maanden gevraagd.

Het leuke aan Ben is dat hij niet probeert zijn politieke voorkeur te verbergen. Ook dit keer deed de Rotterdamse neonazi geen moeite te ontkennen dat de gewraakte uitlatingen van zijn hand waren. Ben vroeg wél om begrip, want Rutte had er naar gesolliciteerd door tijdens de coronacrisis onze grondrechten af te breken. Voor een mensenrechtenactivist als Van der Kooi is zoiets natuurlijk onverteerbaar.

Tussen de bedrijven door had Van der Kooi ook nog even opgeroepen tot het elimineren van agenten in burger. Volgens zijn advocaat moeten we daar niet te zwaar aan tillen, want zijn cliënt ‘is geen gewelddadige man’. Kuch….

Meer over de fascinerende carrière van deze kleurrijke ‘patriottische activist’ bij Kafka.

Uitgelichte afbeelding: Par MichaelBueker — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9432612