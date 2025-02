Nederlandstalige klassieker du jour: Zie De Mannen Vallen

Hauser Orkater (orkater=orkest+theater) ontstond in 1971 toen de broers Dick Hauser en Rob Hauser, die een rockbandje hadden, samen gingen werken met een groep straattheatermakers. Hauser Orkater combineerde rockmuziek met theater, wat destijds behoorlijk origineel was. Zie De Mannen Vallen uit 1979 is de bekendste voorstelling van het gezelschap. Het was tevens de láátste voorstelling van Hauser Orkater, want in hetzelfde jaar splitste het gezelschap zich op in De Mexicaanse Hond (een gezelschap rond Alex van Warmerdam) en De Horde (rond Jim van der Woude). De volledige voorstelling vind je hier. Een fraai stukje Nederlandse theatergeschiedenis.

Bron: TheaterEncyclopedie

Zie de mannen vallen

Weten zij dan niet

Dat alleen een vrouw

Kan balanceren op de rand

Van een hoge houten wand

Tusen hemel en aarde

Haar hoofd in de ijle lucht

Denkt ze elke dag

Aan beide zijden van de wand

Spreekt men van de goede kant

Het evenwicht gevonden

En voorgoed bewaard

Alleen een aarzeling

Heeft ooit eens onverwacht

Haar lichaam uit balans gebracht

Soms huilt ze ’s avonds

Huiverend van de kou

Als aan beide kanten

Belicht door een bleke maan

Alle mannen huiswaarts gaan

Niemand heeft haar ooit

Eens duidelijk horen praten

Zwijgzaam en neutraal

Leeft ze op de rand

Een smal stukje niemandsland

Uitgelichte afbeelding: Door FelixM op de Nederlandstalige Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4249268