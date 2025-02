Nederlandstalige klassieker du jour: Ik Zing Van De Dagen

Uit “De Witte van Sichem”, de soundtrack van de film van Robbe de Hert uit 1980. De film is gebaseerd op de roman “De Witte” van Ernest Claes uit 1920. Claes was politiek niet bepaald van onbesproken gedrag. Hij leunde zoals wel meer flaminganten aan bij het fascistische Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV), wat hem na de Tweede Wereldoorlog zwaar werd aangerekend. Claes is echter nooit lid geweest van het VNV en werd uiteindelijk ook vrijgesproken van collaboratie. Al te fris was hij desondanks duidelijk niet. “De Witte” is – los van Claes’ latere politieke opvattingen – nog steeds zeer leesbaar, iets wat we niet kunnen zeggen van alle Nederlandstalige literatuur uit de eerste decennia van de twintigste eeuw.

Op Wannes viel politiek natuurlijk helemaal niets aan te merken, zoals ook blijkt uit de tekst van dit lied. Overgenomen van het onvolprezen Antwerps.be, waar je ook de Nederlandse ‘vertaling’ kunt vinden.

Ik koom uit de staenk van de steeë vandaag

‘k verdien langst de wege m’n broêd

ik zing vör de mense die ’t wille verstaan

zoe blijf ek bespaard van de noêd

et ga ni altijd over liefdesverdriet

al vinde de vrouwe da schoên

en over de róem diê den oorlog ons bied

zoê’n liekes verdiene gi loên



Refrein:



Mor ik zing van de dagen en ‘k zwijg van chagrijn

de zon en de rege die brenge ginne pijn

ik wil ni mer klage, dan vuul ek me klein

der zen zoeveul dage vör gelukkig te zijn

Mizeren en oenger zen slecht vör de giêst

da wete w’in Bellege te góe

in Gent wörd de wever verknecht en verwiêsd

deur et uitschot da’ zelf niks dóe

de Wale creveren in kolen en staal

un baze verdiene de poeng

en ik zing e lieke in waerkmanstaal

da’s alles da ‘k er on kan doeng

Refrein:

Vandaag ston ek ier in de bóerenatuur

da’s beter dan mörtel en stiên

mor waar dad ek binne drei dage vertóef

da wete de goden alliên

meschin wör ek rijk en van ieder veriêrd

en woên ek in slot of paleis

worschijnlijker is ’t da ‘k in zörge creveer

alliên oep mijn leste reis

Refrein:

Uitgelichte afbeelding: Door Torsade de Pointes – zelf gefotografeerd, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6006831